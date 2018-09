- Musimy wzi±ć pod uwagę fakt, że decyzję na boisku podejmuje sędzia. Z mojej perspektywy jednak najpierw trafiłem w piłkę. Karnego nie było. Arbiter powiedział mi, że najpierw faulowałem, a potem uderzyłem futbolówkę. Nie do końca się w tym zgadzam, ale to on ma gwizdek - tłumaczył po meczu Jakub Błaszczykowski w rozmowie z TVP Sport.

Przypomnijmy, że w 78. minucie Kuba faulował w polu karnym Chiesę. W telewizyjnych powtórkach widać, że trafił w piłkę, ale rozpędzony rywal przeleciał przez jego nogi. Italia jedenastkę wykorzystała. Polski skrzydłowy z gry Polaków był jednak zadowolony.

-Zagrali¶my przyzwoite spotkanie przynajmniej w 1. połowie. Fajnie wychodzili¶my z bloku defensywnego i stwarzali¶my bramkowe sytuacje. W drugiej połowie oddali¶my inicjatywę rywalowi. W sumie z tego wyniku możemy być jednak zadowoleni. Mamy spory potencjał. Na naszym normalnym poziomie z wymagaj±cymi rywalami możemy grać jak równy w równym - zakończył piłkarz Wolfsburga.