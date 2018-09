Łukasz Fabiański: 4. Przed meczem wszyscy zastanawiali się, czy w bramce reprezentacji Polski pojawi się Łukasz Fabiański, czy Wojciech Szczęsny. Nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek wybrał tego pierwszego i ten wybór był słuszny. ¦wietnie wyłapywał wszystkie do¶rodkowania, w 73. minucie obronił pierwszy strzał Włochów, przy karnym bez szans. Obrońcy nie bali się oddawać mu piłek, których nie tracił i starał się je celnie rozgrywać.

Bartosz Bereszyński: 3

Niewidoczny, ale to nie znaczy, że grał Ľle. Ze swoich zadań w defensywie wywi±zywał się przyzwoicie. W ofensywie bez błysków, lecz nie za to go przecież trzeba rozliczać.

Kamil Glik: 4

Zagrał tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Widoczniejszy od Bednarka, zatrzymywał wszystkie akcje Włochów.

Jan Bednarek: 3

Jedyne, do czego można się przyczepić, to to, że tak rzadko wyprowadzał piłkę. Spisał się jako uzupełnienie Kamila Glika.

Arkadiusz Reca: 2

W obronie niepewny. W ataku się starał, ale widać było, że brak mu ogrania w klubie, bo zawodził w najważniejszych momentach akcji ofensywnych. Debiut go trochę zestresował – to było widać.

Jakub Błaszczykowski: 2

Zaskoczenie – nie tylko to, że znalazł się w podstawowym składzie, lecz także to, że zagrał w lewej pomocy. W pierwszej połowie praktycznie niewidoczny. W drugiej bardziej aktywny z przodu, ale na jego ocenę wpływa to, że po jego faulu sędzia podyktował rzut karny.

Mateusz Klich: 3

Na pocz±tku spotkania dostał żółt± kartkę za faul na Bernardeschim. Potem znowu faulował i był blisko drugiej kartki. W 40. minucie zaliczył kluczowy odbiór przy bramce dla Polski.

Grzegorz Krychowiak: 4+

Nie zawiódł. To był ten sam Krychowiak, co na Euro 2016. Walczył, zastawiał się, przepychał, faulował, ale także był przydatny w ofensywie. Inteligentnie rozprowadzał kontrataki Polaków.

Piotr Zieliński: 4

Długimi momentami niewidoczny. W 7. minucie zmarnował doskonał± okazję sam na sam z Donnarumm±. W 40. minucie idealnie wykończył do¶rodkowanie Roberta Lewandowskiego. Nadal za rzadko popisywał się błyskotliwymi zagraniami takimi jak zwód w 30. minucie.

Rafał Kurzawa: 3

Przez większo¶ć meczu niewidoczny. W obronie dał się dwa razy ograć, ale nadrabiał bardzo dobrymi do¶rodkowaniami ze stałych fragmentów gry. Brakowało go w ofensywie.

Robert Lewandowski: 4

W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Podawał, wymuszał faule, był aktywny, strzelał, ale bramki nie zdobył… Asysta? Palce lizać! Powinien mieć dwie, lecz na pocz±tku spotkania znakomit± sytuację po jego podaniu zmarnował Piotr Zieliński.

Damian Szymański: 2

Zadebiutował w reprezentacji. Bezbarwny występ.

Karol Linetty i Rafał Pietrzak grali za krótko, by ich oceniać.