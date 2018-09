- Zagramy na boisku W這ch闚 i cho熲y z tego powodu to oni s faworytami tego starcia. Poza tym to naprawd mocna dru篡na, wystarczy spojrze na nazwiska zawodnik闚, kt鏎zy tworz trzon tej reprezentacji. Wyst瘼uj w najlepszych europejskich ligach, a w szczeg鏊no軼i w Serie A. Przylecieli鄉y do Italii z szacunkiem i respektem do przeciwnika, ale nie mamy te obaw. W karierze dwa razy gra貫m przeciwko W這chom, jeszcze w reprezentacji olimpijskiej. Najpierw zremisowali鄉y bezbrakowo, a na igrzyskach wygrali鄉y 3:0. Do pi徠kowego meczu podchodz z pokor, ale i du篡m optymizmem – m闚i przed pi徠kowym spotkaniem Jerzy Brz璚zek.

I ten optymizm, o kt鏎ym debiutuj帷y w Bolonii selekcjoner Polak闚 wspomina, wida by這 od pocz徠ku. Polacy od pierwszych minut grali bardzo dynamicznie, czym zaskoczyli W這ch闚. Ju w 7. minucie na list strzelc闚 wpisa si Piotr Zieli雟ki 24-latek wbieg szybko w pole karne, znalaz si w sytuacji sam na sam z Donnarumm, ale strzeli prosto w niego.

To, co Zieli雟kiemu nie uda這 si jednak na pocz徠ku starcia, uda這 mu si zrobi na cztery minuty przed przerw. Wszystko zacz窸o si jednak od dobrego przej璚ia Mateusza Klicha, kt鏎y zabra pi趾 Jorginho, poda do Roberta Lewandowskiego, ten idealnie dogra w pole karne do Zieli雟kiego, kt鏎y bardzo mocnym strza貫m nie da szans Donnarummie.

W drugiej po這wie gra bia這-czerwonych wygl康a豉 ju jednak nieco gorzej, szczeg鏊nie w sektorze Jakuba B豉szczykowskiego. 32-latek w pi徠ek by jednym z najs豉bszych zawodnik闚 na boisku, cz瘰to traci pi趾, podawa niecelnie i bezsensownie faulowa. Jedno z takich przewinie zako鎍zy這 si rzutem karnym dla gospodarzy, kiedy skrzyd這wy zaatakowa w郵izgiem Federico Chies. Do wykonania jedenastki podszed Jorginho, kt鏎y zmyli Fabia雟kiego i doprowadzi do wyr闚nania.

W ostatnich minutach Polacy pr鏏owali atakowa, ale na pr鏏ach si ko鎍zy這, bo to W這si kontrolowali przebieg gry. Nie dopuszczali do gro幡ych sytuacji pod swoj bramk, a w dodatku niebezpiecznie atakowali. Gola te nie zdo豉li jednak strzeli, dzi瘯i czemu mecz zako鎍zy si remisem.