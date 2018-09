W piątek Jerzy Brzęczek debiutuje jako trener reprezentacji Polski. Nasza kadra zagra wyjazdowy mecz na stadionie w Bolonii w ramach pierwszej kolejki Ligi Narodów. Do tej pory Włochy i Polska zagrały czternaście meczów. Bilans biało-czerwonych jest niekorzystny: trzy zwycięstwa, sześć remisów i pięć porażek, bramki 9-19.

Prognozowany skład Polski:

Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Arkadiusz Reca – Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Mateusz Klich, Rafał Kurzawa – Robert Lewandowski.

Gdzie obejrzeć mecz?

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45, a transmisje z tego spotkania przeprowadzi zarówno TVP 1, TVP Sport, a także Polsat Sport.

Kto skomentuje mecz?

Polsat kupił sublicencję na mecze Polski w Lidze Narodów, co oznacza, że do komentowania kadry powraca duet Mateusz Borek i Tomasz Hajto, co z pewnością ucieszy wielu fanów byłego reprezentanta Polski. Duet po blisko rocznej przerwie wraca do relacjonowania spotkań kadry.

W Telewizji Polskiej mecz komentować będzie duet Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

