O składzie i ustawieniu na mecz z Włochami:

Jeżeli nic się nie wydarzy na treningu, to jesteśmy już zdecydowani na konkretne ustawienie. Nie widzę wielkich problemów na skrzydłach. Za podstawowe nadal uznaję systemy 4-4-2 i 4-2-3-1. Na papierze system 4-3-1-2 wygląda przyjemnie, ale więcej krzywdy byśmy sobie zrobili, gdybyśmy codziennie próbowali czego innego. Nie mamy czasu, żeby eksperymentować.

O sytuacji na lewej obronie:

Na pewno jest taka opcja, aby Bartosz Bereszyński zagrał na lewej obronie, ale jesteśmy na takim etapie, że chcemy sprawdzić tych, których powołaliśmy po raz pierwszy. Chcemy dawać szansę nowym zawodnikom, dlatego na lewej obronie zagra ktoś z debiutantów: Reca lub Pietrzak.

O rywalizacji bramkarzy

W czwartek po kolacji bramkarze dowiedzą się, jaka będzie hierarchia w najbliższych miesiącach. Potem przekażemy tę informację publicznie. Chcę, żeby dowiedzieli się pierwsi. Mamy dobrych golkiperów. Jestem spokojny o ich formę - powiedział selekcjoner. Na mecze z Włochami i Irlandią powołani zostali Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski.

O roli Kuby Błaszczykowskiego:

Rola Kuby Błaszczykowskiego jest jedna - dobra forma i gra na boisku. W każdym zespole ważną rolę mają doświadczeni zawodnicy. Mamy debiutantów, więc oni muszą być odpowiedzialni, aby te zmiany nastąpiły bezboleśnie i szybko.

O graczach ofensywnych

Jest możliwość, żeby Lewandowski, Milik i Piątek grali razem w wyjściowym składzie, ale na dziś to ciężkie do zrealizowania ze względu na system, jaki wybraliśmy. Role Zielińskiego, Milika i Piątka nie będą różnić się od ról, które pełnią w klubach. Ale ciężko będzie, żeby ci wszyscy ofensywni zawodnicy zmieścili się w podstawowym składzie. Mam nadzieję, że Zieliński swoje genialne zagrani z Napoli będzie pokazywał też w kadrze.

O oczekiwaniach:

Nie zajmowaliśmy się przeszłością, bo nie mamy na nią wpływu. Patrzymy na to, co przed nami. Wszyscy są rozczarowani mundialem, ale myślenie o tym teraz nie pomoże. Ta drużyna ma dużo jakości i duży potencjał. Przyjechaliśmy z szacunkiem do rywala, ale nie obawiamy się tego spotkania. Chcemy po trzech dniach treningowych sprawdzić czy będziemy mogli to zaprezentować w piątkowym meczu.

