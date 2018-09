Boniek prezesem PZPN będzie do 2020 roku. To jego druga kadencja i w my¶l obecnych przepisów na trzeci± kandydować nie może. W rozmowie z włoskim dziennikiem Boniek zostawia sobie otwart± furtkę do pracy we włoskiej federacji.

- Mam dwa domy, we Włoszech i w Polsce. Będę miał wtedy 64 lata i jeszcze wiele planów, gdy wrócę do Rzymu. Nie widzę żadnych przeszkód - powiedział w "La Gazzetta dello Sport".

Boniek mówił też o kulisach wyboru następcy Adama Nawałki. W roli selekcjonera zast±pił go Jerzy Brzęczek, ale nie był on jedynym kandydatem. - Były dwie możliwo¶ci. W pierwszym wariancie był to szkoleniowiec zagraniczny i w takim wypadku to Gianni de Biasi byłby pierwszym wyborem, bo podoba mi się jego styl. Przeważyła jednak druga opcja - polska. Dzięki temu trener nie musi tracić czasu na poznanie drużyny - stwierdził Boniek.

W pi±tek polscy piłkarze zagraj± w Bolonii z Włochami w pierwszym meczu Ligi Narodów. Pocz±tek spotkania o godz. 20.45.

