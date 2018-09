Dajcie spokój z piłką my nigdy nie potrafimy grać skupmy sie na drużyny siatkówka ręczna żużel. Tam są sukcesy vive jak zdobyło ligę mistrzów to bylo cicho ato wielki sukces. Atu polaczki dumni ze awansowali do Mistrzostw świata. Atu siatkarze zdobywają mistrzostwa nie wolno oglodac bo płatne to jest chore. Wlochy-Polska=4*1