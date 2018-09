- Ja mam 30 lat, ale na mojej pozycji ¶miało mogę pograć jeszcze cztery lata, więc w przypadku awansu mógłbym pojechać na mistrzostwa ¶wiata. Jestem w najlepszym wieku do grania na mojej pozycji - przyznał Glik w rozmowie z "Polsatem Sport".

¦rodkowy obrońca, który już teraz wyraził chęć udziału w kolejnym mundialu, niedawno zastanawiał się nad zakończeniem kariery reprezentacyjnej. - Miałem cięższy moment po mistrzostwach ¶wiata i zastanawiałem się, czy moja przyszło¶ć w kadrze dobiegła końca. Spotkałem się z trenerem Jerzym Brzęczkiem, porozmawiali¶my o kilku kwestiach i tyle. Jestem tutaj i jestem zaangażowany w 100 proc. - przyznał piłkarz na konferencji prasowej podczas zgrupowania kadry.

Glik okazję do pierwszego występu w reprezentacji po nieudanych M¦ będzie miał już w pi±tek 7 wrze¶nia. W meczu 1. kolejki fazy grupowej Ligi Narodów Polacy zmierz± się bowiem z Włochami. Kilka dni póĽniej, we wtorek 11 wrze¶nia, biało-czerwoni rozegraj± mecz towarzyski we Wrocławiu, gdzie podejm± Irlandię.

