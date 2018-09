Już w czwartek startuje Liga Narodów UEFA, czyli nowe rozgrywki, które mają zwiększyć rywalizację wśród europejskich reprezentacji i zmniejszyć liczbę spotkań towarzyskich, czyli de facto meczów o nic.

UEFA zachęca reprezentacje dużymi nagrodami oraz... łatwiejszą ścieżką awansu na mistrzostwa Europy w 2020. Warto zauważyć, że rozpoczęcie Ligi Narodów to właściwie start tej walki. Ścieżka awansu na ME 2020 jest jednak bardzo skomplikowana i trudno się w niej połapać.

Warto więc sprawdzić, jaki jest regulamin nowych rozgrywek. A jest wręcz absurdalny. Awans na Euro 2020 można uzyskać bezpośrednio z eliminacji oraz zupełnie zmienionych baraży. Tylko że Liga Narodów zdecyduje nawet o kształcie grup eliminacyjnych. Zespoły zostaną podzielone na koszyki według kolejności z Ligi Narodów.

Awans przy pomocy Ligi Narodów:

55 krajów członkowskich UEFA zostało podzielonych na cztery dywizje (A, B, C, D), a dywizje zostały podzielone jeszcze na cztery grupy. Polska zagra w dywizji A w grupie z Włochami i Portugalią - system mecz i rewanż.

W tych rozgrywkach jest o co walczyć, bo zwycięzcy grup zagrają w czerwcu 2019 roku w turnieju finałowym o zwycięstwo w całej dywizji, a co za tym idzie - o duże pieniądze. Co interesujące, turniej finałowy "Final Four" w dywizji A chce zorganizować Polska, Portugalia oraz Włochy. UEFA stwierdziła więc, że wybór będzie prosty i finał dla całej dywizji A zorganizuje zwycięzca grupy 3.

Pogmatwane baraże

Najlepsze cztery drużyny każdej dywizji (czyli zwycięzcy każdej z grup) uzyskają także prawo ewentualnego startu w barażach, które zostaną rozegrane w marcu 2020 roku. Ewentualnego, bo zagrają w nich, o ile nie uda im się awansować ze zwykłych kwalifikacji, które wystartują w marcu 2019 roku i potrwają do listopada 2019 roku.

W barażach udział wezmą po cztery najlepsze drużyny z każdej dywizji Ligi Narodów, które nie uzyskały awansu na mistrzostwa z kwalifikacji. Jeśli zdarzy się tak, że w dywizji będą mniej niż cztery drużyny (bo np. pozostałe już awansowały), to miniturniej zostanie uzupełniony o drużynę bez prawa do gry w barażach z niższej dywizji.

W barażach w każdej dywizji zostaną rozegrane dwa półfinały, a potem zwycięzcy zmierzą się ze sobą w meczu finałowym (gospodarz będzie losowany). Zwycięzca każdego z czterech finałów wywalczy prawo startu w mistrzostwach Europy. Mecze zostaną rozegrane w dniach 26-31 marca 2020 roku.

Awans z eliminacji do Euro 2020:

Podstawowym sposobem awansu jest uzyskanie go z eliminacji, których losowanie odbędzie się 2 grudnia 2018 roku w Dublinie. UEFA wybierze 10 grup (pięć pięciozespołowych i pięć sześciozespołowych). Ważną kwestią jest jednak to, że uczestnicy Final Four będą występować w grupach złożonych z pięciu drużyn. Awans do turnieju głównego uzyskają po dwie drużyny z każdej grupy (czyli 20 zespołów)

Liga Narodów jednak również ma znaczenie dla eliminacji mistrzostw Europy, bo 2 grudnia UEFA będzie losowała z koszyków zgodnie z rozstawieniem po fazie grupowej Ligi Narodów.

