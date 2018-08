sector23 przedwczoraj Oceniono 3 razy 1

Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że nie ma Żurkowskiego. Ale nawet gdyby go powołał i jeszcze wziął Barszczewskiego, Krupnika i Rosolaka, to i tak zupa się już wylała i jedyne co pozostanie po tym trenerze i jego kadrze, to mokra plama.