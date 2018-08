meegrand przedwczoraj 0

No wszystko ładnie, ale żeby nie było tak jak poprzednio:

Piłkarze wybra(m)kowani

Orkan, nawałnica, Nawałka znów zabrakło nam kawałka. Miesiące starań i przygotowań nadziei na wiele miłych doznań. Wszyscy owszem bardzo Mili(k) lecz wyniku znów nie zrobili. Im się płaci wcale nie Grosi(c)ki ale nie wymaga się taktyki. Jeden tylko zbraknął Glik a obrona zmiękła w mig. Cała paczka obcych zgrana huzia józia na Pazdana. Tenże jednak nie dał rady jak nieSzczęsny bez parady. Mimo, że miała być koperta nie zrażało to L. Roberta, że nie bramkował ani srazu za to nowe auto jest w garażu. Jeden spuścił się z postronka, był to jednak Thiago Cionka, który strzelił gola, zbój lecz niestety samobój. Taka to drużyna zuch, że strzelili bramek dwóch. Wnet zajęli miejsce trzecie co stanowi wiecie przecie naszych szczyt możliwości co boli aż do spiku kości. Ani Smudy czy Benhackery nie dały rady do cholery w ślad za nimi też Nawałka odczarować choć to miałka jest nadzieja na wyniki wyjścia z grupy bez techniki. Naród biedny i wręcz głupi wierzy, że drużyna coś złupi. Nasuwa się tylko lapidarium Bóg, Ojczyzna, Honor(arium). Mając zatem w tyle głowy taki zwrot wnet gotowy nie ma co się łudzić wcale, że przez następne mundiale nasi zdolni też piłkarze pójdą z wiarą naszą w parze.