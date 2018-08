bastek8809 przedwczoraj Oceniono 6 razy 4

Towarzystwo z Wisły Płock: (Dźwigała, Szymański, Reca - obecnie gra za granica ale w Płocku grał), i oczywiście Kuba, który tak jak Grosik nie gra ostatnio w klubie ale Grosik zdecydwoanie więcej dawał kadrze niż Kuba (ale rodzinka musi być) tego mozna bylo sie spodziewac towarzystwo wzajemnej adoracji, a co robi w kadrze Romańczuk ktory tez jest bez formy, oj z Włochami będą placy, bo bez Grosika na skrzydle i Pazdana w obronie to my nie powalczymi z Wlochami, Mączynski tez w srodku by sie przydal...chyba ja juz bym byl lepszym trenerem...