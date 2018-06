- Jan to fantastyczny, młody piłkarz, który dużo się uczy. Gra bardzo dobrze i zdecydowanie jestem z niego dumny. Staram się dawać mu tyle rad, ile tylko mogę. Widzę, że to do niego trafia i staje się coraz lepszy - mówi Soares cytowany przez TVP Sport.

Bednarek wyst±pił w spotkaniu z Senegalem (1:2). Po przerwie zmienił kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego. I zmienił też ustawienie całej drużyny, bo z 4-4-2 przeszli¶my na 3-5-2. Jak zagrał?

Wygrał kilka pojedynków, które zakończyły ataki Senegalczyków, ale co z tego, skoro w 60. minucie się zagapił, nie przechwycił piłki od Grzegorza Krychowiaka i doprowadził do straty drugiego gola.

A jak drug± bramkę dla Senegalu skomentował Soares?

- Na pewno była to dziwna sytuacja. Sędzia pozwolił strzelcowi wej¶ć na boisko, czego nikt się nie spodziewał. Takie rzeczy to też czę¶ć futbolu. Trzeba być tego ¶wiadomym - mówił Cedric.

Bednarek ma szansę zagrać również w niedzielnym meczu z Kolumbi±.



***

Jeżeli lubisz czytać o sporcie, to na pewno zechcesz wypróbować nasz nowy newsletter. Zapraszamy, Łukasz Godlewski i Janusz Sadłowski