Mecz Polski z Kolumbią w Kazaniu poprowadzi 34-letni meksykański sędzia Cesar Ramos Palazuelo. Wcześniej na tych mistrzostwach prowadził on mecz Brazylii ze Szwajcarią, po którym nie brakowało kontrowersji, co do jego decyzji.

W swoim mundialowym debiucie Ramos Palazuelo najpierw zaliczył bramkę Stevena Zubera, który wyraźnie odpychał w polu karnym kryjącego go Mirandę, a potem nie podyktował karnego, gdy Gabriel Jesus został przewrócony w polu karnym przeciwników.

Były sędzia Rafał Rostkowski podkreśla, że "większość sędziów i byłych sędziów przyznaje, że zarówno popchnięcie, jak i przytrzymanie miało decydujący wpływ na przebieg akcji i oba zdarzenia powinny zostać potraktowane jako faule".

Po tym meczu Brazylijska Federacja Piłkarska zdecydowała się złożyć do FIFA oficjalną skargę na sędziego, oskarżając go o wypaczenie wyniku meczu.

Ramos Palazuelo wydaje się szczególnie dobrym sędzią dla Kolumbijczyków, którzy będą mogli swobodnie porozumiewać się z nim po hiszpańsku.