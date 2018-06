Łukasz Skorupski trafił do włoskiego Bologny, która występuje w Serie A. AS Roma dostała za bramkarza 9 milionów euro. To najdroższy transfer w historii klubu.

15. ekipa poprzedniego sezonu Seria A była zainteresowana Polakiem od kilku miesięcy. Bologna była zdecydowana na transfer, a AS Roma przyjęła wysok± ofertę za Polaka. Rzymianie zarobi± na rezerwowym bramkarzu aż 9 milionów euro. Łukasz Skorupski trafił do AS Romy w sezonie 2013/2014. Polski bramkarz nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i w międzyczasie był wypożyczony do Empoli, gdzie grał przez dwa sezony. W Bolonii Skorupski będzie rywalizować o miejsce w składzie z 34-letnim kapitanem drużyny Antonio Mirante. Wydaje się jednak, że Polak nie będzie mieć większych problemów z wywalczeniem sobie miejsca w składzie. Trenerem klubu jest Filippo Inzagi, czyli legenda AC Milan. Łukasz Skorupski znalazł się w szerokiej kadrze na mistrzostwa ¶wiata, ale przegrał rywalizację z Bartoszem Białkowskim i nie pojechał do Rosji.