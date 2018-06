W trakcie meczu reprezentacji Hiszpanii z Iranem, Gerard Pique zauważył pod swoimi stopami małego ptaszka, który spadł na murawę i nie potrafił samodzielnie odlecieć.

Obrońca próbował złapać ptaka i przenieść go poza boisko, ale ptak wymknął mu się z rąk. Dopiero jego reprezentacyjnemu koledze Isco udało się skutecznie złapać ptaka i bezpiecznie wynieść go z boiska.

Teraz PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) postanowiła uhonorować obu piłkarzy za ich zachowanie, wysyłając dwie statuetki nagrody "Hero to Animals". Działacze organizacji wystosowali oficjalnie oświadczenie, w którym piszą, że "żadna gra nie jest ważniejsza od życia i mamy nadzieję, że bohaterskie działania piłkarzy zachęcą wszystkich, by zawsze przychodzili z pomocą potrzebującym zwierzętom".

Hiszpania wygrała z Iranem 1:0 i w ostatnim meczu w grupie zmierzy się z Marokiem.