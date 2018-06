W czwartek Jan Bednarek i Dawid Kownacki, w piątek Łukasz Teodorczyk i Bartosz Bereszyński. Czyli piłkarze nie z pierwszego składu. Jeśli już, to na razie tylko o niego się ocierający. Dlaczego po porażce z Senegalem właśnie tacy zawodnicy zaczęli przychodzić w Soczi na konferencje prasowe?

- Jeśli uważnie prześledzicie, jak obsadzane są konferencje prasowe, to zauważycie pewną prawidłowość. Kiedy zaczynamy zgrupowanie, zawsze na pierwszej pojawia się Robert Lewandowski. Potem już do meczu go z nami nie ma, obsadzane są przez innych piłkarzy, którzy występują w podstawowej jedenastce - tłumaczy Kwiatkowski.

Obsada konferencji prasowych na wielkich turniejach była już kiedyś przerabiana. Konkretnie w 2006 roku na MŚ w Niemczech, kiedy dwa dni po porażce z Ekwadorem zamiast trenera i piłkarzy z dziennikarzami spotkał się kucharz reprezentacji.

Kwiatkowski: - Musicie nas trochę zrozumieć. Według regulaminu FIFA, konferencje mają odbywać się codziennie. Biorąc pod uwagę fakt, że spędzimy tutaj kilkanaście dni, a może i więcej, musimy wszystko zaplanować tak, by nie nadwyrężać piłkarzy.

- Ale my naprawdę nie chowamy się przed kibicami czy dziennikarzami. Jak mówię, plan ustalania składów na konferencje prasowe nie zmienia się od lat. Zresztą piłkarze mają przede wszystkim pokazać jaja w niedzielę, na boisku w meczu z Kolumbią, a nie siedząc przy stole i rozmawiając z wami. Oni przyjechali tu spełniać marzenia - kończy rzecznik.