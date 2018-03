MŚ U-20 w Polsce. PZPN wybrał miasta gospodarzy! A to nie koniec

Polska będzie piątym krajem w Europie, który zorganizuje mistrzostwa świata FIFA U-20. – Mamy piękne stadiony. Możemy być z nich dumni powiedział Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN. Chwilę później zdradził pierwsze szczegóły dotyczące organizacji turnieju.

- Co zdecydowało o przyznaniu Polsce imprezy? Złożyliśmy perfekcyjną aplikację. Ważyła 17 kilogramów i nie miała żadnych wad. FIFA to doceniła. Pomogła nam również stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wielką rolę w przyznaniu turnieju odegrał Zbigniew Boniek – zaznaczył Sawicki.

Gdzie zostaną rozegrane mecze? Wybranych zostało sześć miast: Łódź, Lublin, Gdynia, Bydgoszcz, Lubin, Tychy. Docelowo mecze mają być rozgrywane na 12 stadionach. Pozostałe sześć miast zostanie wybranych w późniejszym terminie.

- Jesteśmy w komfortowej sytuacji. Mamy piękne i nowoczesne stadiony. Chcemy, żeby ten turniej dotarł do jak największej liczby kibiców – powiedział Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Selekcjonerem reprezentacji Polski na MŚ U-20 będzie Jacek Magiera. Ambasadorem Marek Koźmiński, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Dziękuję za zaufanie. Nasza misja jest prosta. Chcemy jak najwięcej piłkarzy przygotować do gry w pierwszej reprezentacji. Mam nadzieję, że młodzi piłkarze wezmą sobie do serca, że najważniejsza jest regularna gra, a MŚ do lat 20 może być dla nich wielką szansą.