W połowie stycznia Patryk Klimala został zawodnikiem Celticu Glasgow. Mistrzowie Szkocji pozyskali napastnika z Jagiellonii Białystok za około cztery miliony euro, bo taką klauzulę odstępnego piłkarz miał wpisaną w kontrakt. Reprezentant Polski do lat 21 podpisał z Celtikiem 4,5-letni kontrakt.

Ekstraklasa traci gwiazdy. "Niedługo wrócą i będziemy ich witali z honorami" [WIDEO]

Od kiedy Klimala trafił do Szkocji, to Celtic rozegrał sześć spotkań, a Polak wystąpił w dwóch. Łącznie na murawie przebywał jednak zaledwie kwadrans. Choć prawie nie grał, to i tak zdążył być już skrytykowanym.

"Patryk Klimala nie pokazał niczego specjalnego"

- Ok, może nie grał ostatnio, bo był kontuzjowany. I może nie dostał jeszcze tylu szans, ile potrzebuje, ale jeśli mam być szczery, to nie pokazał nic specjalnego. Trudno go za cokolwiek pozytywnego pochwalić. Na pewno potrzebuje regularnej gry - mówi Chris Sutton, były napastnik Celticu, cytowany przez portal readceltic.com.

Sutton prawdopodobnie nie oglądał meczu Pucharu Szkocji, w którym Polak popisał się piękną asystą, w stylu Zlatana Ibrahimovicia.

Po 26. kolejkach ligi szkockiej Celtic ma 70 punktów i jest liderem. W niedzielę Celtic zagra na wyjeździe z Aberdeen FC, które jest trzecie.