gunston 2 godziny temu

No proszę, a w Polsce dopiero co ludzie pozbyli się tych wszystkich pomników Lenina, które nam poprzednia władza ludowa zafundowała. Ale aby rzeźbiarze mieli z czego żyć to obecna władza ludowa stawia nowe i też jak poprzednio wbrew woli mieszkańców. Bo władza wie lepiej. Pewnie w przyszłości nowe pomniki czeka je ten sam los co te z Leninem. Władza i pomniki - niewiele się pod tym względem zmieniło.