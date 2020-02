Wokół ewentualnej reformy ligi trwa ożywiona dyskusja. Część klubów nie jest przekonana do ESA-34. W grudniu ubiegłego roku w Jachrance doszło do corocznego spotkania prezesów drużyn, gdzie dyskutowano na temat reformy, ale wspólna strategia nie została wyznaczona. Jedyna rzecz, która przeszkadza wszystkim to przepis o spadku trzech drużyn przy obecnym kształcie rozgrywek. Kluby najchętniej by się z niego wycofały, choć ledwo został zatwierdzony. Tyle, że ta reguła została wprowadzona jako pomost pomiędzy zmianami systemów (z ESA-37 na 34), do którego musiała dostosować się też I liga. W obecnej rzeczywistości normalne jest, że trzy spadki (40 procent grupy walczącej o utrzymanie w rundzie finałowej) to za dużo. W poniedziałek pisaliśmy o zgrzycie wewnątrz Ekstraklasy S.A., która w minioną środę zaproponowała stworzenie strategicznej rady ds. futbolu, z której błyskawicznie wycofał się prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek. Ekstraklasa chciałaby mieć możliwość zablokowania uchwały. Uważa, że bez jej zgody, według zawartej umowy z PZPN, federacja nie może podjąć decyzji o zmianie systemu rozgrywek. Mroczek był jednak innego zdania. Dlatego z tego nieformalnego układu się wycofał.

Łatwo zauważyć, że pomiędzy ligową spółką a PZPN panują bardzo chłodne relacje. 24 stycznia Boniek wysłał do wszystkich klubów list, w którym zaprasza do wyrażenia opinii na temat systemu rozgrywek. Jak podkreślił w jego treści, opcje na przyszłość są dwie: zostawiamy ESA-37 lub zmieniamy na ligę osiemnastozespołową. Rozgrywaną w systemie mecz i rewanż, bez podziału na grupy. W obu przypadkach nie ma mowy o zmianie liczby spadkowiczów. Argument, który prawdopodobnie zmusi kluby do przyjęcia proponowanej uchwały. Jak ustaliliśmy, do tej pory tylko trzy odesłały swoje oficjalne stanowisko do związku.

Boniek poszedł dalej. Napisał kolejny list. Tym razem w formie zaproszenia na dyskusję przed podjęciem głosowania uchwały. Zaplanował spotkanie na 20 lutego, podczas którego prezesi wszystkich klubów mogliby wyrazić swoje uwagi. Prezes PZPN wyciąga więc rękę do ligowych przedstawicieli. Pytania są dwa: