David Beckham namawia na transfer kolejną wielką gwiazdę! Neymar już się zgodził

David Beckham przekonuje Neymara na transfer do Inter Miami - klubu prowadzonego przez byłą gwiazdę Manchesteru United. Brazylijczyk zgodził się na grę w MLS, choć na razie obowiązuje go kontrakt z PSG, ważny do 2022 roku.

