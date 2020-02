Szokujące sceny! Piłkarz zaatakował chłopca podającego piłki [WIDEO]

Podczas meczu ligi tunezyjskiej między Club Athletique Bizertin a Club Sportif de Hammam-Lif doszło do szokującego zdarzenia. Chłopiec do podawania piłek został zaatakowany przez jednego z piłkarzy po tym, gdy wyrzucił jego but w trybuny.

REKLAMA

twitter.com/enunabaldosa

REKLAMA