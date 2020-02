Znajomość Neymara z Najilą Trindade rozpoczęła się konwersacją na Instagramie. Kobieta twierdzi, że została zaproszona na randkę. 15 maja przyleciała do Paryża, a piłkarz opłacił jej bilety i zakwaterowanie. Gdy się spotkali w hotelu Sofitel piłkarz miał być pod wpływem alkoholu. Po kilku minutach rozmowy i wymiany czułości, Neymar stał się agresywny i wbrew woli ofiary zmusił ją do odbycia stosunku - można było przeczytać w raporcie policji z Sao Paulo, w udostępnionym przez nich akcie oskarżenia.

REKLAMA

Neymar od razu zaprzeczył tym oskarżeniom. Kilka dni później za pośrednictwem Instagrama opublikował film ze swoją wersją wydarzeń. Piłkarz ujawnił fragmenty rozmów z kobietą oraz wysyłane przez nią rozbierane zdjęcia. - To intymne momenty, ale muszę je pokazać, by udowodnić, że do niczego nie doszło. Jestem oskarżany o gwałt, to bardzo silne słowo. To była pułapka, a ja w nią wpadłem. To posłuży mi jako lekcja na przyszłość - stwierdził gwiazdor PSG, który dodał też, że „przykro słucha mu się oskarżeń o gwałt, bo każdy, kto go zna, wie, iż nie jest on takim człowiekiem”.

Neymar znów musi się bronić. "To będzie prawdziwa bomba"

Po kilku miesiącach brazylijska policja zamknęło śledztwo z powodu braku dowodów. Modelka zgłosiła, że ktoś włamał jej się do domu i ukradł tablet, na którym było nagranie sytuacji, mające być kluczowym dowodem w sprawie.

Po kilku miesiącach sprawa jednak powraca. Trindade zdecydowała się ponownie oskarżyć Neymara o gwałt, tym razem przed francuskim sądem. - Jestem pewny, że w Paryżu konsekwencje będą zupełnie inne niż te w Brazylii. To będzie prawdziwa bomba. Jesteśmy pewni, że sędzia tutaj (w Paryżu - przyp.red) zaakceptuje oskarżenie przeciwko niemu - powiedział prawnik modelki, cytowany przez "Sport".