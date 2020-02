21-letni napastnik do Celtiku trafił zimą z Jagiellonii Białystok i do czasu niedzielnego meczu rozegrał w barwach The Bhoys łącznie 26 minut. W niedzielę, w wyjazdowym starciu z Clyde, pokazał trenerowi Neillowi Lennonowi, że zasługuje na częstszą grę.

Celtic nie miał większych problemów z rywalem i ostatecznie wygrał 3:0. Bramki dla ekipy z Glasgow zdobyli Olivier Ntcham, Scott Brown oraz Vakoun Issouf Bayo, który zmienił Klimalę w drugiej połowie. Polak wcześniej zdołał zaliczyć efektowną asystę (nieco w stylu Zlatana Ibrahimovicia) przy trafieniu Browna, podając do strzelca gola piłkę piętą z powietrza.

Asystę Klimali zobaczyć można w materiale wideo poniżej: