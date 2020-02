Dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii i dwa Puchary Króla z Barceloną; a także trzy tytuły Bundesligi i dwa krajowe puchary z Bayernem Monachium; oraz dwa mistrzostwa z Manchesterem City i kilka krajowych pucharów - oto trenerski dorobek Pepa Guardioli.

Jednak, gdy "AS" spytał się o największy trenerski sukces Katalończyka, to Pep odpowiedział: - Najważniejsze i najbardziej ekscytujące było pierwsze mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną z 2009 roku. Najważniejszy był wtedy mecz z Realem, który wygraliśmy 6:2. Oni wcześniej zaliczyli dwanaście zwycięstw z rzędu. Gdybyśmy z nimi przegrali, to byłoby nam trudno zdobyć mistrzostwo. Stało się jednak inaczej, a Real później zanotował cztery kolejne porażki. To był dla nas wspaniały dzień.

Szkoleniowiec City wskazał także swoje najgorsze trenerskie przeżycie - Bez wątpienia była to porażka 0:4 z Realem w półfinale Ligi Mistrzów - Katalończyk odniósł się do spotkania z 2014 roku.

Obecny kontrakt trenera z mistrzami Anglii wygasa w czerwcu 2021 roku. W tym roku mistrzostwa już nie zdobędzie, bo Liverpool ma przewagę aż 22 punktów. City może za to marzyć o triumfie w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z Realem Madryt.