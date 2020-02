Wielka Brytania marzyła o organizacji mistrzostw świata w 2030 roku, ale "The Telegraph" informuje jednak, że może się to nie udać. Prezydent FIFA Gianni Intantino ma bowiem plan na organizacje największej imprezy w historii piłki nożnej.

Mistrzostwa świata na kilku kontynentach?

FIFA będzie wówczas obchodzić setną rocznicę mistrzostw świata, bo te zostały zainaugurowane w 1930 roku. FIFA planuje jednak radykalne zmiany dotyczące struktury mistrzostw. Już w 2026 roku imprezę zorganizują Meksyk i Stany Zjednoczone, które podzielą między sobą obowiązki gospodarza, ale kolejna impreza może wiązać się z podróżami na jeszcze większe odległości.

- Szanuję wolę ludu. Jeśli wolą kibiców będzie zmiana, bycie bardziej otwartym na mundial w różnych częściach świata w tym samym czasie, to może powinniśmy coś takiego zrobić. Wciąż mamy jednak czas. Decyzja co do mundialu w 2030 roku zostanie podjęta w 2024 roku. Ja jako prezes FIFA cieszę się jeśli mam więcej oferentów - podkreśla prezes FIFA.

"The Telegraph" donosi również, że FA ma poparcie rządu Wielkiej Brytanii, aby rozpocząć przetarg na turniej 2030. Nie wiadomo jednak, czy FIFA będzie chciała takiego rozwiązania, czy może będzie forsować swoje.