Neymar w rozmowie z portalem fifa.com przyznał, że Leo Messi jest dla niego najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej. - Gra z Leo Messim była wyjątkowym doświadczeniem. Zostaliśmy przyjaciółmi. Spośród tych, których widziałem, Messi jest najlepszym w historii - podkreślił Brazylijczyk.

Neymar, który gra obecnie w PSG, od 2017 roku nie ma okazji do wspólnej gry z Messim. To jednak nie zmieniło jego zdania na temat Argentyńczyka, który z Barceloną zdobył trofea we wszystkich rozgrywkach, w których brali udział.

Aktualnie Neymar jest pod wrażeniem gry Kyliana Mbappe. Zdaniem Brazylijczyka, Francuz jest na najlepszej drodze, by w przyszłości dorównać osiągnięciom Messiego. - Kylian to fenomen. Ma potencjał, by zostać jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Bycie jego kolegą to ogromny zaszczyt. Doskonale rozumiemy się na boisku i poza nim - wyznał Neymar.