race444 godzinę temu Oceniono 5 razy 1

Dzisiejszy Fußball to show, kasiora i nic wiecej i niestety tu Lewy przegrywa i przegrywal bedzie bo to nie ten temeramet co CR7 czy Messi no i Bundesliga tez troche odstaje. Sami widzicie kiedy na you tube pojawi sie trik z meczu CR7 to w ciagu 1 dnia ma kilka milionow klikniec