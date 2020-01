21-letni Carles Perez miał bardzo dużą konkurencję w ataku Barcelony i nie mógł liczyć na regularne występy. Na boisko można go było oglądać w mniej ważnych spotkaniach, kiedy podstawowi gracze dostawali wolne albo pauzowali z powodu kontuzji. Sam zawodnik nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy sytuacji i postanowił znaleźć sobie nowy klub.

Roma kupuje napastnika Barcy

Jak donosi Fabrizio Romano, dziennikarz telewizji "Sky Sport Italia", Carles Perez, na co dzień rezerwowy napastnik Barcelony jest bliski zmiany barw klubowych. Hiszpan we wtorek ma podpisać kontrakt z AS Romą.

21-latek doszedł do porozumienia z rzymską ekipą ws. definitywnego transferu i już we wtorek poleci do Wiecznego Miasta, aby parafować umowę z czwartym zespołem ligi włoskiej.

Wartość transakcji ma wynieść 13 mln euro, a Barcelona nie będzie miała prawa skorzystania z odkupienia młodego napastnika w przyszłości.

AS Roma liczy, że piłkarz będzie mógł już zadebiutować w Serie A już w najbliższą sobotę w wyjazdowym meczu z Sassuolo.

W trwającym sezonie ligi hiszpańskiej Carles Perez zagrał w 10 spotkaniach i zdobył w nich jedną bramkę oraz miał trzy asysty.

