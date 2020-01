niktalboktos godzin temu 0

Dobry trener ale obawiam sie ze moze swoj ekspresyjn osobowsci szybko do siebie zrazi Turk闚... Tak czy owak jelsi p鎩dzie do Turcji to regularne wiesci o tym co ze Pinto wpadl na boisko albo pok這cil sie z s璠zi s gwarantowane. B璠zie si dzia這.