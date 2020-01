eurotram godzinę temu Oceniono 3 razy 3

On tylko coś jej wyjaśniał (i to kulturalnie,szeptem,żeby sąsiadom nie przeszkadzać w oglądaniu meczu),a ta rozpustnica go znienacka i podstępnie pocałowała, co wyraźnie widać na filmie! No jak tu można mieć wątpliwości? Facet został wrobiony i jeszcze perfidnie akurat wtedy skierowano na niego kamerę!