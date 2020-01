Red Bull ma już piłkarskie kluby w pięciu krajach. Najważniejszym zespołem jest niemiecki RB Lipsk (lider Bundesligi grający w Lidze Mistrzów), a bardzo ważny jest również RB Salzburg (mistrz Austrii). Oprócz tego firma ma swoje kluby w takich krajach jak Ghana (Red Bull Ghana), USA (New York Red Bulls) czy Brazylia (RB Brazylia). Teraz do tej listy może dołączyć kolejny klub, tym razem z Danii.

Austriacki koncern jest zainteresowany kupnem Brondby IF, 10-krotnego mistrza Danii i 7-krotnego zdobywcy krajowego pucharu. - Red Bull oznacza wszystko, czego nienawidzimy. Jeśli Red Bull zaangażuje się w Broendby IF, nie będziemy mogli dalej identyfikować się z klubem - protestują fani w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na łamach "Copenhagen Post".

- W Salzburgu i Lipsku możemy zobaczyć, jak Austriacy przekształcili kluby piłkarskie w czysty biznes. Zmienili logo, barwy, nazwy stadionów - wszystko! Nigdy nie pozwolimy, aby to samo stało się z naszym klubem. Wolimy zbankrutować - zapowiedzieli wściekli kibice.

Broendby IF zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze duńskiej. Do liderującego FC Midtjylland traci aż 18 punktów. Piłkarzem Broendby był ostatnio Kamil Wilczek, ale w zimowym oknie transferowym polski napastnik przeszedł do tureckiego Goeztepe SK.

