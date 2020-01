31-letni Javier Hernandez opuścił Sevillę po zaledwie pół roku gry w tym klubie - w tym czasie rozegrał 17 spotkań (902 minuty), w których strzelił cztery gole. Meksykanin jest najbardziej znany z występów w Manchesterze United i Realu Madryt, a oprócz tego grał również w Bayerze Leverkusen i West Hamie United. To najlepszy strzelec w historii swojej reprezentacji, zdobył 52 bramki w 109 meczach.

REKLAMA

W Los Angeles Galaxy Hernandez ma zastąpić Zlatana Ibrahimovicia, który zimą przeszedł do Milanu. I choć Ibrahimović jest dużo bardziej znany w świecie futbolu niż Meksykanin, to według The Athletic jego transfer jest dla LA Galaxy dużo ważniejszy. To dlatego, że od lat jest największą gwiazdą reprezentacji Meksyku, co pomoże jemu nowemu klubowi w ściągnięciu kibiców na stadion - taki efekt odczuło Los Angeles FC, w którym gwiazdą jest inny Meksykanin, Carlos Vela.

Dzięki temu MLS zyska jeszcze większą popularność wśród kibiców - nieoczekiwanie najbardziej popularna w USA jest liga meksykańska, która wyprzedza angielską Premier League oraz MLS. Dodatkowo rywalizacja obu klubów z Los Angeles wejdzie na wyższy poziom dzięki Hernandezowi oraz Veli.