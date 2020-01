Nie jest żadną tajemnicą, że Gareth Bale nie należy do ulubieńców Zinedine'a Zidane'a. Francuz od momentu powrotu na Estadio Santiago Bernabeu w marcu ubiegłego roku wielokrotnie dawał do zrozumienia Walijczykowi, że nie widzi dla niego miejsca w składzie. Mimo to Bale nie opuścił latem zespołu, choć mocno zabiegały o jego usługi kluby z Chin.

Atakujący założył, że uda mu się przekonać do siebie szkoleniowca, ale w połowie trwającego sezonu przestał się już łudzić, że Zidane zmieni co do niego zdanie. Na 28 meczów Bale rozegrał zaledwie połowę, z czego dziewięć w wyjściowym składzie. Na dodatek do siatki rywala trafił tylko w jednym spotkaniu (we wrześniowej potyczce z Villarrealem zdobył dwie bramki). W jego sytuacji nie pomagają również kontuzje, przez które stracił w tym sezonie łącznie dwa miesiące.

Obie strony są na tym etapie zgodne, że czas Walijczyka w Madrycie, pełen wzlotów i upadków, dobiegł końca. Zdaniem El Chiringuito najbliżej pozyskania Bale'a jest klub, z którego trafił on właśnie do Realu. We wtorek w Madrycie prezesi Florentino Perez (Real) i Daniel Levy (Tottenham) spotkali się w sprawie ewentualnego transferu. Zdaniem Juana Sanza szefowie klubów pozostają od lat w dobrych relacjach, i to mimo trudnych w przeszłości negocjacji dotyczących sprowadzenia z Londynu do Madrytu Luki Modricia, a następnie Bale'a.

Sanz nie określił jednak, czy do przenosin Walijczyka może dojść jeszcze zimą, czy też na finalizację tej operacji obie strony poczekają do letniego okienka transferowego. Trener Tottenhamu Jose Mourinho, który próbował pozyskać Bale'a jeszcze jako szkoleniowiec Manchester United, może naciskać na transfer już teraz. "The Special One" jak najszybciej chce rozpocząć proces przebudowy kadry pierwszego zespołu.

Kontrakt Walijczyka z Realem wygasa w czerwcu 2022 roku. Przez serwis transfermarkt.de piłkarz wyceniany jest obecnie na 40 mln euro (w 2013 roku Królewscy zapłacili za niego Tottenhamowi ponad 100 mln).

Bale nie jest jedynym piłkarzem, który może opuścić stolicę Hiszpanii zimą. Bliski odejścia do Bayernu Monachium jest boczny obrońca Alvaro Odriozola, a media związane z Realem mówią także o możliwym transferze Mariano Diaza do Benfiki.