Policja się popisała, już zatrzymali 1 osobę. Sukces. A Pan Boniek udaje że to nie on wraz z zarządami PZPN i klubów wspierają kiboli. A kto jak nie oni wpuszczają ich na stadiony z racami, kto pozwala na wulgarne przyśpiewki i prowadzenie tzw dopingu przez przestępców z megafonami, kto zmusza piłkarzy by się poniżali przed takimi osobnikami?