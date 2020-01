Zainteresowanie Realu młodym Francuzem to historia stara jak świat. Królewscy byli bliscy pozyskania piłkarza już w 2017 roku, kiedy był on jeszcze zawodnikiem AS Monaco. Mimo że oba kluby ustaliły wtedy wszelkie szczegóły transferu (Królewscy mieli zapłacić 180 mln euro), na ostatniej prostej negocjacji do gry weszło PSG, które zdołało przekonać Mbappe do swojego projektu.

Jak mówi otoczenie gracza, napastnik zdecydował się na Paryż przede wszystkim z obawy, że było dla niego zbyt wcześnie na transfer do Realu. W Madrycie nie mógłby liczyć na pewne miejsce w składzie, gdzie tercet atakujących tworzyli wówczas Cristiano Ronaldo, Gareth Bale i Karim Benzema. Zespół z Parku Książąt oznaczał pozostanie w ojczyźnie, w lidze, którą Mbappe dobrze zna i w której wciąż może się rozwijać, będąc czołową postacią swojej drużyny. Oprócz tego zawodnik był przekonany, że z PSG będzie miał realną szansę na wygranie Ligi Mistrzów.

Obecnie atakujący rozgrywa swój trzeci sezon w Paryżu i można bezpiecznie założyć, że na tym etapie swojej przygody z Paris Saint-Germain oczekiwał większych sukcesów. O ile w Ligue 1 paryżanie są praktycznie bezkonkurencyjni, tak na arenie międzynarodowej zawodzą, od lat odpadając już w 1/8 finału LM. Mbappe się niecierpliwi i coraz częściej spogląda w stronę Półwyspu Iberyjskiego, gdzie czeka na niego Real.

Jak dowiadujemy się z programu "El Chiringuito", PSG jest zdesperowane, by zatrzymać swoją największą gwiazdę. Za kulisami działacze nie ukrywają, że Mbappe jest dla nich liderem projektu, i to mimo obecności w drużynie Neymara. Brazylijczyk sam chce opuścić Park Książąt i wrócić do Barcelony, więc ciężko się dziwić, że na ten moment nikt nie myśli o nim w kontekście przyszłości klubu.

PSG jest świadome niesłabnącego zainteresowania Realu i tego, że prezes Królewskich Florentino Perez postawił sobie za cel honoru sprowadzenie na Estadio Santiago Bernabeu francuskiego napastnika. Madrytczycy zbierają fundusze na ten transfer i są gotowi wyłożyć na niego rekordowe 300 milionów euro. Na Paryżu taka oferta ma jednak nie robić wrażenia, a piłkarze Paris Saint-Germain mają uważać, że katarscy właściciele odrzucą tę kwotę, jeśli Real zechce rozpocząć negocjacje.

W stolicy Hiszpanii spokojnie oczekują na to, co przyniesie przyszłość. Florentino Perez jest przekonany, że jeśli Mbappe nie przedłuży z paryżanami wygasającego w 2022 roku kontraktu, w ciągu dwóch lat przeniesie się do Madrytu. Na Bernabeu panuje przekonanie, że wszystko w sprawie tego transferu jest w rękach piłkarza.

Mbappe w barwach PSG rozegrał od 2017 roku 109 meczów, w których zdobył 81 bramek i zanotował 44 asysty.