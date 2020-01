Reklama. Możesz zarejestrować się i zagrać poniższe kursy na Betclic.pl:

Wszystko wskazuje na to, że w przypadku Kane'a może się potwierdzić najczarniejszy scenariusz, a takim byłoby opuszczenie przez atakującego tegorocznych mistrzostw Europy.

Początkowo brytyjskie media spekulowały, że kontuzja ścięgna udowego, której atakujący doznał na początku roku, wykluczy zawodnika z gry na trzy miesiące. Znacznie mniej optymistycznie wypowiadał się na temat zdrowia Kane'a trener "Kogutów" Jose Mourinho - stwierdził, że jego podopieczny może już w tym sezonie nie wrócić na boisko - ale do tej pory słowa Portugalczyka była traktowane z dystansem.

W rozmowie z dziennikiem "Daily Mail" ortopeda Chris Wilson potwierdził jednak, że uraz narodowego skarbu Anglików jest bardzo poważny, a deklaracja Mourinho może być bliska prawdy.

- To może potrwać nawet sześć miesięcy. Takie urazy to często kwestia indywidualna. Kluczowych będzie pierwszych sześć tygodni. Sama rehabilitacja mięśni uda zaczyna się dopiero po trzech miesiącach, więc jeśli zobaczyłbym Kane'a trenującego w maju, byłbym zaskoczony - skomentował Wilson.

Kane był w tym sezonie jednym z najlepszych graczy Tottenhamu. W dwudziestu pięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach trafił do siatki siedemnaście razy i dorzucił do tego dwie asysty.

W związku z kontuzją Anglika "Koguty" poszukują zastępstwa dla swojej gwiazdy. Wśród kandydatów do wzmocnienia zespołu wymienia się m.in. Krzysztofa Piątka, który po transferze Zlatana Ibrahimovicia stracił miejsce w składzie AC Milan.