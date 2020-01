Kontrowersyjne zachowanie UEFA. W ostatniej chwili zmieniono formację drużyny roku, by zmieścić w niej Ronaldo

UEFA w ostatniej chwili zmieniła formację opublikowanej niedawno drużyny roku. Odpowiednie organy zrobiły to jedynie po to, by zmieścić w zespole Cristiano Ronaldo. W pierwotnej wersji ustawienia zespołu Portugalczyk by się nie znalazł, ponieważ zebrał mniej głosów od Roberta Lewandowskiego, Sadio Mane i Leo Messiego. Po zmianie systemu, Portugalczyk wskoczył do drużyny w miejsce N'Golo Kante.

Fot. Andrew Medichini / AP

