Lechia Gdańsk poinformowała niedawno, że Artur Sobiech, Sławomir Peszko i Rafał Wolski mogą szukać nowych klubów. Pierwszy z nich już to zrobił i podpisał kontrakt z Karagumruk SK, 11. zespołem drugiej ligi tureckiej. 29-letni napastnik związał się z nowym klubem na 1,5 roku - poinformował Jerzy Chwałek, dziennikarz "Super Expressu",

W rozmowach z tureckim kubem pośredniczył Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, który jest menedżerem Artura Sobiecha.

Artur Sobiech grał w Lechii Gdańsk od sierpnia 2018 roku. Do Gdańska trafił z SV Darmstadt 98. W barwach Lechii rozegrał 53 mecze, strzelił 16 goli i miał 8 asyst. To on strzelił zwycięskiego gola w finale Pucharu Polski w 2019 roku. W swojej karierze Sobiech grał w Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, Hannoverze 96, SV Darmstadt 98 i Lechii Gdańsk.

