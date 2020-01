Dziennikarze "France Football" sporządzili listę najlepszych piłkarzy AS Monaco w ostatniej dekadzie. Na środku obrony nie zabrakło miejsca dla Kamila Glika, który dołączył do klubu z Księstwa w 2016 roku. Już w pierwszym sezonie reprezentant Polski wywalczył z AS Monaco mistrzostwo kraju oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

Kamil Glik w "jedenastce" dekady AS Monaco. W zestawieniu znaleźli się jeszcze m.in. Mbappe i Falcao

"Na losach drużyny w ostatniej dekadzie piętno odcisnął też Kamil Glik. Już w pierwszym sezonie gry Stade Louis II stał się liderem defensywy. Sezonie, jak się później okazało, mistrzowskim. Choć ostatnio nie zachwyca formą, to jego miejsce w jedenastce dekady nie podlega dyskusji" - czytamy w "France Football".

Obok Glika w zestawieniu znaleźli się jeszcze: Danijel Subasić - Djibril Sidibe, Ricardo Carvalho, Benjamin Mendy - Fabinho, Bernardo Silva, Thomas Lemar - James Rodriguez, Radamel Falcao i Kylian Mbappe.

Glik trafił do Monaco z Torino FC za 11 milionów euro. 31-latek rozegrał dla zespołu z Księstwa 188 spotkań (liga i puchary), w których strzelił 16 goli.

