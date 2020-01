Lukas Podolski mówi o swojej przyszłości! Wyklucza jeden kierunek

Kontrakt Lukasa Podolskiego z Vissel Kobe wygaśnie 31 stycznia. Wciąż pozostaje tajemnicą, czy były napastnik reprezentacji Niemiec pozostanie w Japonii lub zdecyduje się na transfer do innej ligi. Pewnym jest natomiast to, że 34-latek nie powróci do rodzinnej Kolonii w charakterze piłkarza. - Nie będę już grał w żadnym niemieckim klubie. Nieważne, czy pierwszo- czy drugoligowym. To już zamknięty temat - przyznał Podolski, cytowany przez magazyn "Kicker".

