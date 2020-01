acer0 godzinę temu Oceniono 3 razy -1

wszyscy tak zachwalają ligę Hiszpańską i włoską ale stwierdzam że te ligi są przereklamowane, już lepsza jest Bundesliga jak i Angielska. Z przyjemnością się ogląda mecze ligi angielskiej i niemieckiej. Tu zawodnic gają w piłkę nożną i nie ma specjalnych brutalnych fauli pomimo że czasem się zdarzą. Zaś w lidze hiszpańskiej to sama brutalność zwłaszcza w ostatnich dwuch meczach o puchar króla meczach atletiko grało bardzo brutalnie a sędziowie to chyba mieli klapki na oczach i tego nie widzieli albo nie chcieli widzieć. Dam jeden przykład zawodnik atletko łokciem celowo brutalnie uderza łokciem a sędzie z uśmiechem nakazuje grać dalej . Za taki faul powinen natychmiast dostać czerwoną kartkę tak jak też kilku innych piłkarzyków z atletko. To nawet w polskiej ekstra klasie żadna drużyna nie gra tak brutalnie. A poza tymi faulami nic wielkiego nie pokazują zespoły hiszpańskie i włoskie, to tylko bieganina i kopanina.