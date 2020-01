Rozgłośnia RAC1 informowała w ostatnich dniach o podróży dyrektorów Barcelony Erica Abidala i Oscara Grau do Dohy, gdzie mieli oni podjąć rozmowy z Xavim. Były piłkarz Dumy Katalonii, a obecnie trener Al-Sadd, jest faworytem do przejęcia schedy po Ernesto Valverde.

Barcelona w tym sezonie zawodzi i choć na półmetku zmagań o mistrzostwo Hiszpanii jest liderem (ma tyle samo punktów co Real Madryt), to styl gry nie zadowala ani kibiców, ani działaczy. Cierpliwość tych drugich skończyła się po czwartkowej porażce z Atletico Madryt (2:3) w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

Hiszpańskie media były w większości zgodne co do tego, że doszło do pierwszych rozmów w sprawie Xaviego. Teraz wątpliwości rozwiał dyrektor sportowy Al-Sadd: - Trwają negocjacje pomiędzy nim a Barceloną. Niezależnie od tego, gdzie będzie pracował, życzmy mu wszystkiego, co najlepsze.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego sugerują, że Hernandez zespół przejmie dopiero od następnego sezonu. Ernesto Valverde wciąż ma zaufanie zawodników, a działacze woleliby uniknąć zmiany na ławce trenerskiej w środku sezonu.