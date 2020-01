eurotram 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

W jednym zgadzam się z przedmówcami (w jednym,bo akurat co do genezy tego stanu mam inne zdanie): wszyscy dali Piątkowi jasno do zrozumienia,że go w Mediolanie nie chcą; innymi słowy: nic innego poza transferem definitywnym nie wchodzi już w rachubę i transfer odbędzie się faktycznie jeszcze tej zimy,bo już i do Krzyśka chyba dociera,że to koniec. Nowe miejsce,nowe rozdanie; faktycznie,może lepiej niech tam nie szaleje,żeby nie było powtórki z Mediolanu (tak,dalej jestem zdania,że drużyna zafundowała Piątkowi taki bojkot jak Lewemu swego czasu w Bayernie; Ibrze łatwiej dali się wziąć pod but,może też i ktoś już zaliczył jakiegoś liścia po drodze). Krzysiek musi się na pewno w nowym miejscu starać i... bardziej trzymać karty przy orderach. Powinno być dobrze jak tylko wyciągnie naukę z mediolańskiego epizodu.