Zakłady klasyczne – 1X2

To najprostsza i najbardziej popularna, wspomniana we wstępie tekstu, forma zakładów. W niej wystarczy wytypować drużynę, która wygra spotkanie (możliwe jest także wskazanie remisu).

Przykład: Cagliari - AC Milan – TYP: 2 (oznacza wytypowanie zwycięstwa Milanu)

Przy zakładach klasycznych należy jednak pamiętać o tym, że nie dotyczą one dogrywek. Szczególnie zdradliwe może być to w przypadku meczów koszykówki czy hokeja. Jeśli postawimy typ „1” na daną drużynę, a wygra ona dopiero w dogrywce, zakład będzie zaliczony jako przegrany. W meczach, w których możliwe jest rozstrzygnięcie w dodatkowym czasie, lepiej zdecydować się na zakład „końcowy zwycięzca”, gdzie wybieramy drużynę, która wygra całe starcie, niezależnie od tego czy po podstawowym, czy dodatkowym czasie gry. Wówczas trzeba się jednak liczyć z tym, że kurs będzie nieco mniejszy.

Zakłady z podpórką – 1X lub X2

Formą pochodną zakładów klasycznych są tzw. zakłady z podpórką, czyli bezpieczniejsze opcje. W takich zakładach wybieramy drużynę, która według nas wygra spotkanie. W przypadku obstawienia typu 1X lub X2 kupon będzie wygrany także przy remisie.

Przykład: Tottenham – Liverpool – TYP: X2 (oznacza wytypowanie zwycięstwa Liverpoolu lub remisu)

Zakłady over/under

Bardzo popularny rodzaj zakładów. Over/under, czyli mówiąc prościej: powyżej/poniżej – w tych zakładach chodzi o wskazanie minimalnej lub maksymalnej liczby bramek, rzutów rożnych, żółtych i czerwonych kartek czy autów. W takich rodzajach zakładów warto przeanalizować, ile dane drużyny tracą/strzelają bramek, czy grają ostro (kartki) i ofensywnie (rzuty rożne).

Przykład: Arsenal – Chelsea – Over 3.5 gola (typ w takim przypadku będzie wygrany, jeśli w spotkaniu padną przynajmniej cztery bramki)

Przykład: Borussia Dortmund – Fortuna Duesseldorf – Under 12.5 rzutów rożnych (typ w takim przypadku będzie wygrany, jeśli w spotkaniu będzie maksymalnie 12 rzutów rożnych)

Handicap

Zakład bardzo przydatny w meczach wielkich faworytów. Często się zdarza, że duży klub gra spotkanie z drużyną skazywaną na porażkę, np. gdy Real Madryt ma zmierzyć się z Celtą Vigo. Oczywiste w takiej sytuacji jest postawienie na Real. Kurs w takim przypadku będzie jednak bardzo mały. Z pomocą przychodzi więc handicap, czyli mówiąc najprościej: wirtualny wynik, od którego rozpocznie się spotkanie. W takim przypadku obstawienie Realu z handicapem 0:2 oznaczałoby, że „Królewscy” muszą wygrać mecz przynajmniej trzema golami, aby zakład był wygrany.

BTTS

BTTS – both teams to score, tłum. obydwie drużyny strzelą gola. To inny ciekawy zakład, którym można zastąpić typ rodzaju „over” w meczu dwóch drużyn, które zdobywają dużo bramek. Jak sama nazwa wskazuje, taki zakład jest wygrany, gdy obydwie drużyny strzelą przynajmniej po jednym golu w wybranym spotkaniu.

DNB

DNB – draw no bet, tłum. zakład bez remisu. Bardziej opłacalna odmiana zakładu z podpórką. W tej sytuacji remis w typowanym spotkaniu nie równa się przegranej, ale nie daje także zarobku, nawet tak małego, jak w przypadku typu 1X czy X2. W zakładzie bez remisu, jak wskazuje jego nazwa, typ w przypadku remisu nie jest wliczany do kuponu. Gracz otrzymuje więc zwrot stawki zakładu, a jeśli typ jest połączony z innymi kursami, jest wówczas rozliczany po kursie 1.00.

Podwójna szansa

Zakład użyteczny w spotkaniach, gdzie kursy na wygraną któregoś z zespołów są duże, ale ryzyko remisu jest dosyć spore. W przypadku podwójnej szansy typ będzie wygrany, jeśli wskazany zespół wygra przynajmniej jedną połowę. Nawet jeśli będzie więc przegrywać po pierwszych 45 minutach, a wygra po zmianie stron, zakład będzie wygrany.

„Łamaniec”

Jeden z najbardziej dochodowych rodzajów zakładów bukmacherskich. A co za tym idzie – jeden z najbardziej ryzykownych. To pewna odmiana zakładu z podwójna szansą, tu obstawiamy jednak wygrane dwóch zespołów. Łamaniec 1/2 oznacza, że według nas pierwszą połowę wygra pierwsza drużyna, a cały mecz wygra drugi zespół.

Przykład: Portland Timbers – New England Revolution – TYP: 1/2 (typ w takim przypadku będzie wygrany, jeśli pierwszą połowę wygra zespół Portland Timbers, a drugą New England Revoluti