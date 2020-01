odier 28 minut temu Oceniono 1 raz -1

Jeśli to prawda. Może być bo Spurs są pod ścianą to będzie gwóźdź do trumny w poważnej karierze Piątka. Musicie zrozumieć, że każdy przeciętny zawodnik ma swoje pięć minut w karierze. On już ma te 5 minut za sobą. Lepszy nie będzie...dla Spurs to nie ma znaczenia bo to są drobne pieniądze...jak nie odpali i będzie siedział na ławie to Piątek sam odejdzie po roku....sorry ale to jest kaliber na Crystal Palace a nie Spurs.