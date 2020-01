lotus2008 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Mam wielu znajomych Albanczykow, znamy sie od lat, i generalnie dobre chlopaki.

Jednak kiedy widze ich podejscie do Serbow, to w duchu kibicuje Serbom.

Pokazali mi kiedys nagranie, chyba z londynskiego chodnika. Trzech Shiptarow w wieku 20-25 lat. Przechodzi obok gosc w podobnym wieku. Po paru zdaniach wstepnych, chlopak mowi ze jest Serbem, ale ze kocha Albanczykow, ze wojna skonczyla sie dawno i ze powinni budowac przyjazn, a nie nienawisc. Po 5 sekundach dostaje piescia w twarz. I to na tyle, jesli chodzi o budowanie przyjazni.

Najzabawniejsze jest to, ze Albanczycy nie potrafia zrozumiec antypatii do Niemiec (ktore sa wg. nich najwspanialszym krajem na swiecie). Gdy tlumacze im, ze Niemcy robili to samo z Polakami, tyle ze na nieporownywalnie wieksze skale - kreca glowami. Dla nich wazna jest tylko wlasna martyrologia.