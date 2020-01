swru pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Z ruchu warg i pewnie będzie wyrok ? Podczas mistrzostw świata w RPA tysiące ludzi głośno lżyło białego piłkarza RPA a władze oświadczyły że on to lubi bo go to motywuje do gry. Więc może gracz Getafe chciał go tylko zmotywować do lepszj gry ?