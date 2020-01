Bartosz Zmarzlik - polski żużlowy mistrz świata - został wybrany najlepszym sportowcem 2019 roku. Zmarzlik, ku zaskoczeniu wielu kibiców, wyprzedził drugiego w klasyfikacji Roberta Lewandowskiego.

"Żużel od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce, z czego wielu nie zdaje sobie sprawy. Naszą piłkarską Ekstraklasę ogląda na trybunach średnio około 8 tys. widzów, a żużlową Ekstraligę prawie 11 tys. Jeszcze większa jest dysproporcja przed telewizorami - 105 tys. do 165 tys. na korzyść fanów żużla. Efekt jest taki, że choć każdy Polak kojarzy Lewandowskiego, a mało który rozpoznałby na ulicy Zmarzlika, to sportowcem roku został ten drugi, bo polscy kibice żużla zachowali się jak żelazny elektorat partyjny - poszli w wyborach tłumnie zagłosować na swojego. Mieli do tego prawo i teraz mogą się cieszyć z wygranej. Choć warto zauważyć, że nawet sam Zmarzlik nie wierzył w zwycięstwo, skoro przyznał: Liczyłem po cichu na miejsce w pierwszej piątce" - tak triumf Zmarzlika tłumaczył w tekście na Sport.pl Dominik Senkowski.

Zmarzlik dużo lepszy od Lewandowskiego

Mobilizację kibiców żużla znakomicie widać po liczbie oddanych głosów w plebiscycie i różnicy, jaka dzieliła Zmarzlika od Lewandowskiego. Szczegółowe wyniki głosowania podał "Przegląd Sportowy".

Zmarzlik otrzymał w nim 98 327 punktów. Takiego wyniku nie mieli zwycięzcy z 2018 roku, czyli Bartosz Kurek oraz triumfator sprzed dwóch lat, czyli Kamil Stoch. W 2016 roku powyżej 100 tys. punktów otrzymali Anita Włodarczyk oraz Lewandowski.

W tym roku kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej otrzymał 75 785 punktów, a więc o 22 542 mniej od Zmarzlika. Dla porównania, przed dwoma laty napastnik Bayernu Monachium przegrał ze Stochem o zaledwie 2 916 punktów. Dla Lewandowskiego to trzecie w historii plebiscytu drugie miejsce. Nasz napastnik wygrał go w 2015 roku.